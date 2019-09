VIDEO FV, Ghezzal: "Sono tecnico e amo dribblare"

Rachid Ghezzal, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha parlato così in conferenza stampa sulle sue capacità: "Sono un giocatore particolarmente tecnico, mi piace molto dribblare gli avversari. Mi trovo meglio a destra, anche se sono di piede sinistro. Ho capacità fisiche interessanti anche in difesa: spero di poter aiutare la squadra in campionato".