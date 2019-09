VIDEO FV, Falcinelli su DA13: "Una persona sincera"

Diego Falcinelli, presentato oggi come nuovo acquisto del Perugia che domani affronterà la Fiorentina in amichevole (per lui si tratta di un ritorno in Umbria), in conferenza stampa ha ricordato anch Davide Astori, compagno avuto ai tempi di Firenze: "La sua scomparsa mi ha lasciato un bel segno. Anche se ero arrivato da poco Davide lo conoscevo e da quando sono arrivato mi ha sempre consigliato e indirizzato. Mi ha fatto conoscere la città e l'ambiente, era una persona pulita e sincera. Purtroppo la sua storia ha avuto l'esito che tutti conosciamo, ma resterà sempre nei nostri cuori". Ecco il video di FirenzeViola.it: