VIDEO, Bologna-Fiorentina 2-0: gli highlights del match

© foto di Federico De Luca

Va in archivio con una vittoria rossoblu il recupero della 21° giornata di campionato tra Bologna e Fiorentina. Felsinei che sono apparsi superiori ai viola in tutte le zone del campo e che hanno meritato i tre punti. Bologna che aggancia così l'Atalanta al quarto posto, in attesa della sfida da recuperare che i bergamaschi giocheranno contro l'Inter, mentre i gigliati rimangono in settima posizione al pari della Lazio con 37 punti.

Derby dell'Appennino che viene sbloccato da Orsolini che, lasciato solo sulla corsia di destra e ben servito da Ferguson, rientra sul mancino e batte Terracciano sul secondo palo. Dopo che il VAR annulla per fuorigioco di Posch il raddoppio felsineo nei minuti finali del primo tempo, il Bologna chiude definitivamente la partita con Odgaard al 95'. Di seguito gli highlights del match: