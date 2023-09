VICE-BONAVENTURA CERCASI: BALLOTTAGGIO BARAK-INFANTINO, PAZZA IDEA BELTRAN

FirenzeViola.it

473 minuti giocati, 6 partite da titolare su 6 e solamente una manciata di minuti di riposo: questo l'utilizzo di Giacomo Bonaventura in questo primo mese di stagione. Tra l'inizio di campionato ed i preliminari di Conference, Jack è stato chiamato agli straordinari ed ha risposto con prestazioni e gol pesanti (l'ultimo contro l'Atalanta), ma facendo intravedere anche qualche passaggio a vuoto (su tutti la gara d'andata col Rapid). Cali fisiologici naturali per un calciatore che, a 34 anni compiuti, nonostante sia capace di distinguersi per qualità tecnica ma anche una gamba da ventenne, sono naturali per il chilometraggio finora accumulato.

Per questo, Vincenzo Italiano dovrà imparare a dosare il suo Jack, a cominciare probabilmente dalla trasferta di Genk: il match di giovedì potrebbe essere il primo in cui il numero cinque non partirà da titolare, a patto che il tecnico viola riceva ampie garanzie dal suo sostituto. Il ballottaggio a due è aperto: da una parte Antonin Barak, una stagione di rodaggio a Firenze già alle spalle ma un'estate complicata per via di un'infezione che ne ha precluso la preparazione e condizionato il reinserimento -quella vista nel finale del match contro l'Atalanta è la copia sbiadita del calciatore visto anno scorso-; dall'altra l'outsider, quel Gino Infantino ancora alla caccia di una prima maglia da titolare dopo qualche spezzone di gara collezionato e tante impressioni positive da confermare dal primo minuto.

Il dubbio è tra l'eroe di Basilea ed il classe 2003, nuovo oggetto misterioso e intrigante della rosa: tra i due litiganti però se ne potrebbe incuneare un terzo, Lucas Beltran. L'attaccante scuola River sgomita per avere un'altra opportunità da titolare; se non sarà impiegato da centravanti, la suggestione è quella di spostare l'argentino sulla linea della trequarti nel tentativo di formare un'ideale tandem d'attacco formato dal Vikingo e Nzola (o in alternativa il redivivo Kouamé). Una possibile svolta tattica per dare più peso ad un attacco che stenta a decollare e per sondare la fattibilità della convivenza tra Beltran ed un'altra prima punta in un ruolo, quello di trequartista, già rivestito in Argentina. Barak-Infantino-Beltran: il ballottaggio a due potrebbe allargarsi. Italiano ha poco più di 48 ore di tempo per decidere il sostituto di Bonaventura.