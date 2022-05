VICARIO, Niente riscatto Empoli. Affare col Cagliari

Il nome caldo per la porta della Fiorentina, rinforzato dalle indiscrezioni emerse poco fa su TMW, è quello di Guglielmo Vicario. L'estremo difensore che si è messo in luce in questo campionato di Serie A, secondo quanto appreso da FV, non sarà riscattato dall'Empoli tanto che attualmente le discussioni di Pradè e Barone si svolgono direttamente con il Cagliari, proprietario del suo cartellino e a forte rischio retrocessione.

In caso di Serie B dei sardi, i viola potrebbero pensare di risparmiare qualche milione rispetto all'operazione in sinergia con i cugini azzurri, che l'avrebbero dovuto riscattare a 10 milioni e rivendere a qualcosa in più, pur potendo contare sulla presenza in rosa di giocatori gigliati come Zurkowski e Benassi.