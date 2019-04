VIAREGGIO CUP, Domani altra gara col Cesena

Seconda tappa del Torneo di Viareggio per la Fiorentina. L'ottimo 6 a 1 rifilato al Stabaek, non ha fatto altro che confermare le aspettative di vedere una Fiorentina protagonista del Torneo. Domani si gioca la seconda partita con il Cesena e anche per loro il maltempo la fa da padrone: partita spostata di sede e si giocherà alle 15h a Follonica, Stadio comunale del Capannino di via Rastello Sanzio, e non più a Monterotondo Marittimo come previsto inizialmente. Per gli undici di Giordani, allenatore della Primavera del Cesena, la prima partita si è conclusa con una sonora sconfitta per 3-1 contro il Vicenza, e addirittura un'espulsione, quella del difensore Popescu, che ha rimediato il rosso per proteste. Tutto si è deciso nel secondo tempo mentre all'intervallo le squadre andavano negli spogliatoi sul 1-1. Per il Cesena Primavera una stagione comunque difficile, visto il penultimo posto che occupa in campionato primavera, guidato dalla compagine milanista, mentre la Fiorentina nel suo campionato viaggia nelle parti alte in compagnia della Juve.

Al Viareggio Cup una partita che sembrerebbe abbordabile per la Fiorentina, anche se la motivazione per una partita ormai da “fuori o dentro” per i giovani cavallucci, potrebbe anche dare nuove energie ai giocatori del Cesena.

Queste le probabili formazioni:

CESENA (3-4-3): A. Tonti; M. Vesi, L. Arrigoni, A. Gilnics; F. Sottile, T. Arrigoni, F. Urso, M. Turci; M. Filippi, T. Cica, N. Lolli.

A disp.: Canini, Vandi, Catalano, Paolini, Folegatti, Matei, Grassi, Sensi. All. M. Giordani

FIORENTINA (4-3-3): Svedkauskas, Bittante, Rozzio, Alan, Ashong, Agyei, Panatti, Acosty, Campanharo, Matos, Zohore.

A disp: Lezzerini, Baccarin, Barbero, Bernardeschi, Biondi, Cenciarelli, Fossati, Gondo, Magheri. All. Semplici