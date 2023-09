VANDEN BORRE, L'ex viola con lo scudetto del Genk

Fonte: S. Fontanelli

Giovedì la Fiorentina affronterà il Genk nella partita valevole per la prima giornata del girone di Conference League. Oltre al match in programma alla "Luminus Arena" di Genk, i viola e i belgi hanno in comune anche un doppio ex: Anthony Vanden Borre. Il calciatore belga, attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza con l'Anderlecht, vestì la maglia viola per cinque partite nella stagione 2007-2008 collezionando pure due presenze nel primo turno di Coppa Uefa contro Villareal e Elfsborg.

Tre anni dopo la sua esperienza fiorentina, il terzino destro nativo di Likasi, in Congo, si trasferì al Genk, dove rimase per tre stagioni dal 2010 al 2013. Proprio nella sua prima stagione con "i puffi" Vanden Borre riuscì a conquistare il terzo campionato della storia del club biancoblu.