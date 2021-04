VALZER DI PANCHINE

Con la sconfitta di ieri contro il Napoli il Torino resta nel gruppone che si va formando al terzultimo posto seppure con la gara contro la Lazio ancora da recuperare. Un tris di squadre ferme a quota 31 punti (oltre i granata Benevento e Cagliari) che osservano lo Spezia due passi più avanti e la Fiorentina a quota 34. Mentre la corsa per la salvezza entra nel vivo, come del resto accade per il quarto posto, radiomercato già racconta primi movimenti e contatti, e non potrebbe essere altrimenti soprattutto sul fronte delle guide tecniche.

Così non sono passati inosservati i messaggi a distanza tra la Roma e Sarri che stando alle ultime indiscrezioni presto potrebbero diventare qualcosa di più concreto. Il profilo del tecnico toscano era stato seguito anche dai viola, ma da tempo più che di Sarri si ragiona in ottica Gattuso. Non in modo definitivo, perchè sia Napoli che Fiorentina devono ancora raggiungere i rispettivi obiettivi, ma certamente con un interesse crescente.

Sullo sfondo resta comunque anche il nome di De Zerbi a rappresentare l’alternativa a Gattuso, anche perchè quanto a Juric l’approdo al Napoli resta un’opzione più che realistica. Negli ultimi giorni è tornato di moda pure il nome di Spalletti per i partenopei, ma un po' per tutti è il risultato finale a rappresentare la principale discriminante nella scelta. Perchè mentre in tanti stanno già progettando il futuro, Fiorentina inclusa, la classifica racconta ancora di cinque partite da giocare a mille, prima di osservare il valzer delle panchine in arrivo.