UNDER18, Oggi alle 17 via alla semifinale scudetto

Parte ufficialmente oggi l'avventura nelle final four scudetto della Fiorentina Under-18: i viola di mister Papalato, che la settimana scorsa nel playoff in gara secca contro l'Inter hanno superato i nerazzurri per 3-0 e si sono qualificati per il tabellone finale, affronteranno oggi alle ore 17 presso lo stadio "Rivera delle Palme" di San Benedetto del Tronto il Bologna, in un match in turno unico che mette in palio la finalissima tricolore di dopodomani (sempre nelle Marche). Nell'altra semifinale si affronteranno invece Roma-Spal allo stadio "Del Duca" di Ascoli.

In regular season Fiorentina e Bologna sono arrivati a pari punti a quota 56, con i rossoblù secondi e i viola terzi: alla seconda giornata i toscani hanno battuto gli emiliani 2-3 in trasferta mentre nel turno di ritorno sono stati i felsinei a vincere al Bozzi per 4-3. Nei viola mancherà per squalifica Jacopo Messini oltre all'infortunato Lorenzo Chiesa.