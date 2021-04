UNA RIPARAZIONE DI SOLI 282 MINUTI... IN DUE

Il mercato di gennaio rappresentava l'occasione, per chi come la Fiorentina navigava - declinatelo pure al presente indicativo - in cattive acque, di mettere una pezza sui propri punti deboli attingendo dalle occasioni della finestra. Così è da sempre, e per qualcuno anche stavolta, si veda per esempio il Torino rivitalizzato dagli arrivi invernali di Sanabria (che pure ha dovuto fare i conti col Covid al momento del suo approdo) e Mandragora, anche ieri tra i migliori. Per quanto riguarda i viola, cos'ha portato in dote il mercato invernale? Perlopiù addii (Cutrone, Lirola e Duncan) e due ingressi, rappresentati dal terzino Kevin Malcuit e dall'attaccante russo Aleksandr Kokorin.

Non ci è dato sapere quanto e come la dirigenza e l'area tecnica intendevano quantificare il loro impatto sulla causa Fiorentina, ma guardando il panorama oggi, a 630 minuti più recuperi dalla fine dei giochi, è già possibile sbilanciarsi nel definire modesto il contributo di ciascuno dei due ma anche quello aggregato. Insieme, infatti, i due nuovi innesti hanno totalizzato solamente 282 minuti e zero sul fronte offensivo, niente gol né assist. Due sole volte il nome di uno di loro è apparso tra i titolari nelle distinte, solo quello del laterale in prestito dal Napoli. Il russo invece, nelle poche circostanze in cui è stato pienamente disponibile, è sempre partito dalla panchina e lo spezzone più longevo è quello nel ko interno con la Roma, durato 38' più recupero, con poca gloria. I numeri (anche aggregati) dei due, dai quali forse qualcuno si aspettava un impatto più immediato trattandosi di due trentenni o giù di lì, raccontano chiaramente quanta poca riparazione sia arrivata per la Fiorentina nella finestra invernale.

Aleksandr KOKORIN - 3 presenze (0 da titolare); 77 minuti; 0 gol; 0 assist

Kevin MALCUIT - 5 presenze (2 da titolare); 205 minuti; 0 gol; 0 assist