UNA DIVERSA OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ

La Fiorentina ha perso contro l'Atalanta una partita dove, senza le grandi parate di Dragowski e la doppietta di Vlahovic, i nerazzurri avrebbero potuto vincere con un margine molto più ampio rispetto al 2-3 maturato al Franchi. Non sono passate inosservate, soprattutto sui social, le dichiarazioni di Iachini e di Pradè al termine della partita dove allenatore e ds hanno parlato di "partita giocata alla pari" e di "possibilità di vincere" dopo il pareggio per 2-2 durato però solo pochi secondi. Una doppia dichiarazione che potrebbe anche essere solo di facciata, ma che i tifosi sui social, tra l'altro metodo comunicativo diventato molto caro al club, hanno quasi stigmatizzato sottolineando anche come sia quasi "ingiusto" parlare di torti arbitrali in una gara subita e tutt'altro che dominata.

Il termometro del tifo viola adesso sono proprio i social, visto che allo stadio non si può andare a causa della pandemia, ed è proprio su internet che si legge un cambiamento radicale anche nella lettura dei singoli avvenimenti. Per esempio, il ritorno di Commisso, in precedenza salutato con entusiasmo anche tramite gli ascoltatori delle radio fiorentine oltre che dai messaggi virtuali, adesso viene accompagnato da qualche critica, oltre che dai dubbi provocati da dichiarazioni su vecchi articoli piuttosto che sul tema, stringente ma out of context, delle vaccinazioni.

Sicuramente le dichiarazioni che mettono sullo stesso livello Fiorentina e Atalanta sono determinate da una facciata da mostrare per difendere l'operato contemporaneo, visto anche le molte voci che si susseguono su Gattuso, giusto per fare il nome più caldo di colui che potrebbe guidare la rivoluzione tecnica del prossimo futuro, ma è altrettanto chiaro che siano un punto di vista lontano dalla realtà dei fatti. Quella realtà che anche lo stesso Commisso non avrà faticato ad osservare dalla tribuna ieri sera.

Una presa di coscienza di ciò che sta attraversando la squadra in questo momento, senza provare ad arrampicarsi sugli specchi dopo un ko che ci poteva stare visto il valore dell'avversario, potrebbe essere utile per dare la sensazione di voler svoltare rispetto a quanto visto in queste due stagioni. Far anche solo trasparire l'idea che il fallimento tecnico sia chiaro a tutti, potrebbe dare modo ai tifosi sempre più critici, di vedere al domani con maggiore serenità. Percependo la volontà da parte di tutti di voltare pagina con i fatti, dopo mesi passati a far la tara tra presunte fake news e giudizi non graditi. Voltare lo sguardo lontano dal campo in un momento così delicato, potrebbe risultare pericoloso non solo nell'immediato, vista la salvezza ancora da conquistare, ma anche nel rilancio futuro che tutti si augurano possa arrivare presto.