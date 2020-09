Un anno dopo Federico Chiesa e la Fiorentina sono al punto di partenza. Di rientro dalla Nazionale l'attaccante viola resterà osservato speciale da qui alla fine del mercato con buona pace di Iachini che difficilmente potrà fare a meno di lui nelle prime sfide di campionato. Una condizione già vissuta e approfondita nel corso di un'ultima stagione in cui non è mancata un'altalena delle suggestioni. Prima "psicologicamente in difficoltà" come disse Montella dopo la sconfitta di Verona e una sostituzione mancata, poi nuovamente ritrovato grazie al feeling con Iachini tanto da chiudere al Franchi con tanto di tripletta contro il Bologna.

Un destino che non cambia per un esterno d'attacco che molte big italiane vorrebbero ma che pochissime squadre possono realmente permettersi. Gli interessamenti degli ultimi tempi di Milan e Roma raccontano di una concorrenza destinata a crescere, ma in realtà di proposte concrete la Fiorentina fa sapere di non averne ricevute. Finisce allora che sempre e solo la Juve possa essere l'unica pista da percorrere per una separazione che oggi potrebbe essere molto più consensuale rispetto a un anno fa.

Anche sotto questo profilo a distanza di oltre un anno da quella fatidica presentazione della squadra sul fiume Hudson sembra davvero che il tempo si sia fermato senza mutare più di tanto la situazione (e la condizione di Chiesa). Perchè al di là di come andrà a finire una vicenda di mercato (rinnovo di contratto incluso) rimasta sospesa per mesi e mesi, il rischio che Chiesa possa cominciare la stagione con la testa piena di pensieri è tutt'altro che scongiurato.