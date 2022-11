TRE VITTORIE DI FILA, GIOCATE (E GOL) CHE RIESCONO: VIOLA IN FIDUCIA

La Fiorentina, con la vittoria di Riga, inanella il terzo successo consecutivo tra Conference e campionato. Un filotto positivo che non arrivava da aprile. Certo va sottolineato che nella scorsa stagione le tre avversarie battute furono Empoli, Napoli e Venezia e tutte in campionato, mentre le rivali di questa mini serie sono state Basaksehir, Spezia e Riga, dunque rivali meno probanti pur riconoscendo che le gare europee sono sempre difficili per tanti motivi.

Sta di fatto che in questo ultimo mese la Fiorentina è riuscita a sfatare alcuni tabù che duravano da mesi, dalla vittoria esterna in campionato che mancava sempre da aprile (proprio a Napoli) fino alla rete su angolo risalente ad un anno fa circa, senza dimenticare la continuità ritrovata da Jovic (anche se non stasera) e Cabral (Inter, Spezia e RFS appunto). E il gol di Saponara, su una di quelle che lui stesso ha definito giocate e tiri complicati ai quali lo sprona lo stesso Italiano, ma anche quelli di Barak e Cabral dimostrano che la squadra non solo è in salute (al netto del valore dell'RFS) ma che è anche in fiducia.

La Fiorentina a tratti appare anche meno bella ma sembra comunque essersi ritrovata grazie anche al morale che certi risultati danno. I minuti giocati da alcuni giovani come Bianco e Distefano ma anche da Zurkowski e Maleh dimostrano come anche Italiano sia più rilassato e pronto a dare responsabilità anche a chi ha le spalle meno larghe per via dell'età e del minutaggio. La Sampdoria al Ferraris sarà una prova del nove, contro una squadra ferita e a caccia di riscatto, con appena due giorni per preparare la gara ma l'occasione per risalire la classifica è troppo ghiotta per cercare alibi, con l'insegnamento e il ricordo anzi che la scorsa stagione furono proprio le "piccole" a creare problemi alla Fiorentina.