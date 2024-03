TRASFERTA, Ora servono 3 punti lontano dal Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina domani affronta il Torino forte dei 41 punti contro i 36 dei granata. La squadra di Juric, pur reduce dalla sconfitta casalinga con la Lazio, in casa ha guadagnato ben 23 punti ed è quindi un avversario da prendere con le molle. Anche perché fuori casa la Fiorentina in questa stagione hanno vinto solo 4 volte, a Genoa, Udine, Napoli e Monza mentre ha lasciato i tre punti con Lazio, Milan, Inter, Sassuolo, Lecce e Bologna.

Un punto invece ottenuto con Roma, Frosinone e, nell'ultima esterna, con l'Empoli. Serve dunque invertire il trend o, se vogliamo leggerla in maniera più ottimistica, dare continuità ai due risultati positivi (Empoli e Lazio in casa) ottenuti nelle ultime due gare. E a proposito di trasferte a quella di Torino in campionato farà seguito anche la trasferta in Conference giovedì in Ungheria contro il Maccabi.