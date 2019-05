TRAORÈ, Le posizioni di Fiorentina ed Empoli

La questione Traorè sembra non avere fine. Il contratto dell’ivoriano, al 28 maggio, non è stato ancora depositato in Lega e l’arrivo del centrocampista in maglia viola sembra farsi sempre più complicato ogni giorno che passa.

Da Empoli, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, oltre a non essere andato giù l’atteggiamento della Fiorentina, sembrano essere infastiditi anche dal fatto che la società viola non aveva affatto comunicato al club toscano di non aver depositato il contratto del 2000 in Lega. A scoprire questo sarebbe stato un dirigente della società azzurra per poi averlo comunicato a Corsi.

La Fiorentina, dal canto suo, fa sapere che quando era stato raggiunto l’accordo con il calciatore e con l’Empoli, durante le visite mediche, era emersa la necessità di fare ulteriori accertamenti. Il tempo però, vista anche la chiusura del mercato sempre più vicina, non c’era ed era stato dunque deciso di rimandare questi controlli ai mesi successivi. Questo quindi sarebbe il motivo per cui il contratto, ad oggi, non è stato ancora depositato in Lega da parte del club viola.