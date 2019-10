TOTOFORMAZIONE, VIOLA COL 3-5-2. DUE SOLI PICCOLI DUBBI

Per i quotidiani oggi in edicola sono solo due i piccoli dubbi riguardo alla formazione che Vincenzo Montella metterà in campo contro il Brescia, uno a centrocampo e uno in attacco, anche se lo schieramento viola sembra piuttosto definito: la forte sensazione è che il tecnico viola sceglierà per la sesta volta consecutiva gli stessi undici del 3-5-2.

In porta e difesa i prescelti saranno come di consueto Dragowski, Caceres, Pezzella e Milenkovic e anche Pulgar e Castrovilli sono praticamente certi del posto dal 1'. Chi invece da qualche quotidiano è dato in ballottaggio è Badelj, rientrato non al meglio dagli impegni con le Nazionali: il croato è il netto favorito ma Benassi sta provando a insidiare il suo posto a centrocampo.

Davanti non ci sono dubbi su Ribery mentre le condizioni di Chiesa, che comunque ispirano ottimismo dai corridoi di casa viola, saranno valutate fino all'ultimo: nel caso è pronto Boateng più di Vlahovic. Queste le scelte di Montella secondo i quotidiani, tutti concordi:

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

