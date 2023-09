TOTOFORMAZIONE, TITOLARI SIA NICO CHE MILENKOVIC

FirenzeViola.it

La Fiorentina questa sera scenderà in campo nel big match contro l'Atalanta per la quarta gara di questo campionato 2023-2024. La squadra di Vincenzo Italiano, reduce in campionato dalla brutta sconfitta contro l'Inter e dal beffardo pareggio contro il Lecce, vuole approfittare di questa gara per regalare la prima vittoria casalinga di questa stagione ai suoi tifosi. Vincenzo Italiano, nonostante gli sforzi con la Nazionale, chiederà gli straordinari a Nico Gonzalez, diventato ormai imprescindibile per questa squadra. In attacco toccherà a Nzola, in difesa dovrebbe giocare titolare Milenkovic, anche se è stato impegnato anche con la sua Nazionale, e al suo fianco Ranieri. Sull'esterno ballottaggio aperto tra Brekalo e Sottil.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola.

La Gazzetta dello sport (4-2-3-1):Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

TuttoSport (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil Nzola.

Tirreno (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola.

Repubblica Firenze (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

TuttoMercatoWeb (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola..