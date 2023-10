TOTOFORMAZIONE, PER I GIORNALI UN DUBBIO: IKONE O BREKALO?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Italiano arriva alla partita di stasera con ancora qualche dubbio da risolvere. Anche se i quotidiani sono praticamente tutti d'accordo su quello che sarà l'undici iniziale della Fiorentina all'Olimpico contro la Lazio.

In porta c'è sempre Terracciano con Christensen che ancora deve riprendersi completamente dall'infortunio, in difesa qualche grattacapo rimane ma alla fine dovrebbe essere il duo Milenkovic-Quarta a guidare la difesa con Biraghi a sinistra e Parisi adattato a destra come a Frosinone.

A centrocampo spazio alla coppia del campionato Arthur-Duncan, davanti qualche ballottaggio. Perché se sulla presenza di Nico e Bonaventura ci sono pochissimi dubbi, Ikoné si gioca una maglia con Brekalo per il posto da altro esterno. Davanti Beltran è in netto vantaggio su Nzola.

La Gazzetta dello sport (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikonè, Bonaventura, Nico, Beltran.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikonè, Bonaventura, Nico, Beltran.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikonè, Bonaventura, Nico, Beltran

Repubblica Firenze (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Brekalo, Bonaventura, Nico, Beltran

Il Corriere dello Sport (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Kouame; Beltran.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikonè, Bonaventura, Nico, Beltran.