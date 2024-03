TORINO-FIORENTINA 0-0, Rivivi il live FV

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

95' - PARTITA FINITA: 0-0!! Al fischio finale c'è nervosismo a bordo campo, Cairo interviene e abbraccia Italiano per stemperare il tutto. Un punto per i viola che collezionano il terzo risultato utile ma certo la squadra di Italiano nella ripresa in superiorità numerica ha fatto poco per vincerla.

93' - Conclusione di Belotti su sponda di Nzola: palla alta.

92' - Tentativo Nico!!! Ma Milinkovic Savic non si fa sorprendere

91' - Brutto gesto di Juric verso Italiano, è intervenuta anche la Procura federale, vedremo come si evolverà. Il croato era molto nervoso. Il tecnico ora guarda gli ultimi minuti tra i tifosi scortato da Pellegri e Vagnati.

90' - Cinque minuti di recupero

88' - Cartellino per Italiano e rosso per Juric: il diverbio è nato per un fallo su Pellegri.

86' - Cambio Torino: fuori Linetty, dentro Sazonov.

85' - Ultimo cambio viola: fuori Bonaventura, che non gradisce, dentro Nzola.

83' - Cambio del Torino: fuori Zapata stanco e nervoso, dentro Pellegri.

82' - Barak interviene in scivolata abbattendo l'avversario: giallo anche per lui.

80' - La Fiorentina attacca, un cross al centro per Belotti viene sprecato di tacco dal Gallo: palla fuori.

78' - Bonaventura prova a dare fastidio alla difesa avversaria ma la difesa regge poi il pallone arriva dietro a Mandragora che prova a colpire dalla distanza ma la traiettoria è alta.

77' - Nico si veste da assist man ma in due fanno perdere l'attimo a Barak e la palla esce. L'occasione poteva essere buona

76' - Nico allora ci prova con un tiro centrale dalla distanza ma Milinkovic Savic non si fa sorprendere.

75' - La Fiorentina non riesce a far valere la superiorità numerica perché attacca con poca convinzione e il Torino è chiuso bene.

73' - Il Torino reclama per un fallo di mano di Mandragora che non c'è e Marchetti ci vede giusto poi però non fischia un fallo su Belotti e dà rimessa ai granati.

70' - Gineitis guadagna un corner, sul cui sviluppo Zapata svetta su tutta la difesa viola ma Bellanova non riesce a incornare il pallone.

68' - Quarto cambio viola: fuori Sottil, dentro Ikoné.

65' - Riparte il Torino con Milenkovic che "scorta" il pericoloso Zapata finché Terracciano non prende il pallone! Che duello Zapata-Milenkovic!

63' - OCCASIONE VIOLA!! Nico crossa in area e Bonaventura di testa chiama Milinkovic Savic ad una grande parata. Il portiere si fa anche male nell'occasione e l'arbitro alla seconda occasione viola deve fermare il gioco. Per il portiere serbo per fortuna tutto ok

60' - In uno scontro di gioco Mandragora si fa male ed entra lo staff medico per soccorrerlo. Per fortuna il giocatore si rialza.

58' - Barak scambia con Belotti che non si sente di tirare e serve Sottil ma ormai l'attimo è perso però il figlio d'arte guadagna un corner.

57' - Gineitis prova la coclusione su punizione diretta ma manda fuori.

56' - Punizione dal limite per i granata, assegnato a Milenkovic che però non l'ha toccato. Marchetti in confusione.

54' - Terzo cambio viola: Mandragora al posto di Ranieri.Il centrocampista, altro ex della gara, va in difesa

50' - Gineitis brucia i viola che serve Bellanova che tira in porta ma Terracciano di piedi salva in corner.

48' - Rodriguez rischia di sorprendere Kayode, mal posizionato, che poi recupera ma c'è comunque fuorigioco.

46'- AL VIA LA RIPRESA! Si riparte dallo 0-0 e con due cambi tra i viola. Entrano Lopez e Barak al posto di Arthur e Beltran, entrambi ammoniti. Un cambio anche per il Torino: Gineitis entra al posto di Sanabria per mettere una toppa al centrocampo che ha perso Ilic prima e Ricci dopo.

------------------------------------------------------------------------------------

45+10 - FINE DEL PRIMO TEMPO. Il parziale è 0-0 ma il Torino giocherà tutta la ripresa in dieci.

45+6 - ESPULSO RICCI!! C'è un fallo di Arthur sul granata che poi protesta a brutto muso e l'arbitro gli mostra il secondo giallo un po' fiscalmente. Ammonito anche Arthur. Juric una furia, tutta la panchina si alza in piedi.

45'+4 - Scontro tra Ricci e Gonzalez che prende una gomitata. Il granata viene ammonito dall'arbitro che poi mostra il cartellino anche a Juric che protesta. Ricci, già diffidato, salterà il Napoli. Si allunga il recupero di un minuto per questo infortunio.

45+2' - La Fiorentina ora prova a spingere, Buongiorno sbroglia un possibile pericolo.

45' - Concessi 5 minuti per gli infortuni di Arthur e Ilic e il ricorso al Var.

44' - GIALLO A BELTRAN. Nell'occasione del gol annullato i viola avevano a lungo protestato e proprio l'argentino aveva rimediato il cartellino giallo che, diffidato, gli costerà la partita con la Roma.

42' - Sottil s'invola e cade in area scontrandosi con Djiji ma per l'arbitro, nonostante le lamentele del giocatore, non c'è fallo.

40' - Proteste viola e l'arbitro va al VAR E ANNULLA!! Si resta sullo 0-0. Il gol era viziato dal fallo del colombiano su Biraghi.

38' - GOL TORINO! Dopo il fallo invertito dall'arbitro Marchetti sul lancio lungo del portiere, Zapata si libera con le cattive di Milenkovic e tira a botta sicura segnando l'1-0

37' - Scontro tra Beltran e Linetty, il fallo viene attribuito all'argentino.

33' - Occasione viola su corner: tiro di Biraghi, ancora Nico va a saltare ma la mira non è giusta perché sulla quasi sponda di Buongiorno vede tardi la palla.

32' - OCCASIONE TORINO! Sanabria scappa via a Ranieri per fortuna il giocatore cerca un passaggio improbabile ad un compagno e la difesa viola spazza via.

31' - Fallo di Masina che colpisce Nico alla schiena con la spalla, l'argentino cade a terra. Per fortuna nulla di grave, solo dolore.

30' - La partita va a fiammate. Il Torino avanza con Bellanova che mette al centro ma spazza via Ranieri.

25' - PRIMA OCCASIONE VIOLA! Biraghi crossa al centro, Nico prova la girata di testa ma la traiettoria non è giusta.

21' - Il Torino attacca e cerca di colpire. Ricci crossa al centro per Sanabria ma Kayode gli chiude lo specchio della porta e l'attaccante manda fuori.

19' - CONTROLLO AL VAR! Il Torino reclama un tocco di mano di Belotti in area ma il braccio è attaccato al corpo, si può continuare a giocare.

18' -PARATA TERRACCIANO! Nuova occasione, con un tiro di Vlasic che il portiere manda in corner.

17' - OCCASIONE TORINO! Zapata trova un varco e si fa largo bruciando Arthur poi tira ma la traiettoria è fuori.

16' - Dal lancio lungo di Terracciano, Djiji manda fuori e permette alla Viola di avanzare dalle parti di Sottil ma c'è solo una rimessa per il Torino.

15' - La Fiorentina ora amministra palla nella propria metà campo.

13' - Vlasic riesce ad andare al tiro, pericoloso, ma c'è un fallo di Masina.

12' - Ilic molto dolorante al ginocchio perché è stata interessata la rotula.

9' - Cambio per il Torino: entra Ricci al posto di Ilic che esce zoppicando. Va a consolarlo anche l'ex compagno di squadra Faraoni.

8' - Nella stessa azione si infortuna Ilic, toccato duro da Biraghi in uno scontro di gioco anche se più che altro si gira male. Il giocatore chiede il cambio!

7' - PRIMO CARTELLINO! Bellanova scappa via e Ranieri lo ferma in scivolata. Giallo per lui!

4' - Primo angolo viola con Djidji che preferisce spazzare via di fronte ad un pericoloso inserimento di Beltran. Ma dallo sviluppo non succede nulla.

3' - Rientra in campo Arthur, fischi per Belotti ogni volta che tocca palla

1' - Pronti via, scontro di gioco tra Arthur e Linetty in cui ha la peggio il brasiliano che resta a terra: devono entrare i medici. Si scaldano gli altri mediani in panchina, ma il gioco riparte.

1' - Partita al via! Vai Fiorentina! La squadra viola attacca da destra a sinistra

20.38 - Alla lettura delle formazioni il pubblico ha fischiato quando è stato annunciato il nome di Belotti.

Alle 20:45 Torino e Fiorentina scendono in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per la 27esima giornata di Serie A. Occasione per i granata di rifarsi sotto nella corsa all'Europa e per i viola di dare continuità dopo lo scontro diretto vinto contro la Lazio. Firenzeviola vi offre la diretta testuale della partita, con la cronaca a cura di Luciana Magistrato. Di seguito le formazioni ufficiali schierate da Juric e Italiano con il tecnico viola che dopo 141 gare schiera la stessa formazione per due volte consecutive:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Linetty, Ilic, Masina; Zapata, Sanabria. A disposizione: Gemello, Popa, Pellegri, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Ricci, Gineitis, Savva. All.: Ivan Juric

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Dodo, Lopez, Ikone, Nzola, Infantino, Faraoni, Duncan, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Barak. All.: Vincenzo Italiano