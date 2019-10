TOR-FIO, Al 45' Lucca-Montiel firmano l'1-1

Torino e Fiorentina vanno negli spogliatoi sul parziale di 1-1. Pronti, via e la Fiorentina subisce un'autentica doccia fredda con il gol di Lucca che trafigge Brancolini. La Fiorentina cerca di ripartire ma è il Torino ad avere le occasioni più pericolose per tutto il primo tempo, con Brancolini chiamato spesso agli straordinari. Nel finale di tempo però Koffi viene in contatto con Siniega che lo fa cadere. L'arbitro decreta il rigore e Montiel dal dischetto firmas l'1-1. Nell'undici viola c'è Eysseric ma la sua esperienza non si fa sentire: perde diversi palloni e viene anche ammonito. Paga anche il poco feeling con i giovani compagni.