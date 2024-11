TOR-FIO 0-1, Settima vittoria di fila: viola seconda

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non sembra volersi fermare la Fiorentina di Raffaele Palladino, alla settima vittoria consecutiva - tra campionato e Conference - e la seconda per 0-1 in trasferta. A decidere la gara la rete di Moise Kean al 41’ del primo tempo, la quinta in campionato per il centravanti classe 2000. Viola che rispondono alle vittorie di Juventus e Atalanta e salgono momentaneamente al secondo posto in classifica (in attesa dell’Inter) a -3 dal primo posto del Napoli.