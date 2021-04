TOP FV, Venuti anticipa Vlahovic al fotofinish. Poi...

Una bagarre all'ultimo voto, che alla fine, nonostante a primeggiare dalle prime ore e per lunghi tratti fosse stato l'altro, ha premiato Lorenzo Venuti: è il terzino viola il migliore in campo di Hellas-Fiorentina scelto dai lettori di FirenzeViola.it (1205 i voti). Una sfida che ha visto l'esterno destro superare Dusan Vlahovic nel finale: 37,1% la percentuale di preferenze per il primo, 35,4% per il secondo, autore del momentaneo vantaggio viola dal dischetto. Non è bastato invece il gol a Martin Caceres (5,9%) per avere la meglio su Bartlomiej Dragowski (9,6%): al portiere polacco gli ultimi punti in palio.

1) Venuti 37,10%

2) Vlahovic 35,35%

3) Dragowski 9,63%

4) Caceres 5,89%

5) Bonaventura 5,56%

6) Amrabat 3,24%

7) Pulgar 1,08%

8) Quarta 0,50%

9) Ribery 0,41%

10) Igor e Pezzella 0,33%

12) Castrovilli 0,25%

13) Biraghi e Kouame 0,17%