TOP FV, Netto successo di Castro a Verona. Poi...

Come dopo ogni partita della Fiorentina, la nostra redazione ha proposto ai suoi lettori il sondaggio Top FirenzeViola.it, nel quale viene richiesto di votare il migliore dopo ogni gara e, di conseguenza, questa volta è stato il turno del calciatore che si è messo più in mostra in Hellas Verona-Fiorentina. Il verdetto è nettamente a favore di Gaetano Castrovilli che, con il gol del pari, si è guadagnato il 58,95% dei 1.006 voti totali. Subito dietro invece una sorpresa, ovvero Aleksa Terzic, che contro i gialloblù ha fornito l'assist per il classe '97 ed ha così ottenuto il 10,44% delle preferenze. Testa a testa fino alla fine per la terza posizione invece con Lucas Torreira che l'ha spuntata su Dusan Vlahovic: 10,04% dei votanti hanno scelto l'argentino, 9,44% il serbo. Di seguito la classifica completa.

1) Castrovilli 58,95%

2) Terzic 10,44%

3) Torreira 10,04%

4) Vlahovic 9,44%

5) Milenkovic, Bonaventura 2,49%

7) Duncan 2,09%

8) Odriozola 1,99%

9) Saponara 0,50%

10) Venuti, Igor, Callejon 0,40%

13) Terracciano 0,20%

14) Gonzalez, Sottil 0,10%