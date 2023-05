TOP FV, Con la Sampdoria stravince Dodò. 2º Castro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nessun dubbio per i lettori di FirenzeViola.it sul miglior giocatore della Fiorentina in campo domenica sera, nella vittoria con la Sampdoria per 5-0. Su 1167 votanti al Premio Top FV, stravince la prestazione di Dodò, votato da ben 623 tifosi. Alle sue spalle, il secondo classificato, è Castrovilli con 178 preferenze. Chiude il podio Jovic con 141 votazioni nei suoi confronti.

1) Dodò, 53,98% dei voti

2) Gaetano Castrovilli, 15,25% dei voti

3) Luka Jovic, 12,08% dei voti