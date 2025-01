TOP FV, Chi si salva nella sconfitta per 3-0 contro il Napoli?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

La Fiorentina esce sconfitta nel primo match del nuovo anno. Al Franchi il Napoli passa per 3-0 grazie alle reti di Neres nel primo tempo e di Lukaku e McTominay nella ripresa. La Fiorentina aveva segnato la rete del pareggio con Kean al 35' ma un tocco di mano sul controllo di petto del centravanti ex Juventus ha portato Manganiello ad annullare tutto. Nella ripresa, sul punteggio di 2-0, invece i gigliati hanno avuto una doppia chance per accorciare le distanze con Mandragora e Beltran ma, prima Meret e poi Rrahmani hanno salvato la porta partenopea. Come sempre la Redazione di FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo della formazione di Palladino. Di seguito il link per votare:

TOP FV, CHI SI SALVA IN FIORENTINA-NAPOLI 0-3