Brutta sconfitta per la Fiorentina, che cede il passo 0-4 in casa contro la Lazio, prendendo due gol per tempo. Al solito, per dare forma alla classifica finale del Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di indicare un migliore in campo. Chi salveresti? Per votare il sondaggio, clicca sul link qua sotto.

