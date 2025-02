Top FV: chi è stato il miglior viola in campo nella vittoria contro l'Inter?

vedi letture

Una Fiorentina da sogno batte 3-0 l’Inter in casa e riaccende il sogno Europa balzando al quarto posto in classifica. Decisive le reti nel secondo tempo di Ranieri e la doppietta del solito Moise Kean. Come sempre FirenzeViola.it chiede a voi di votare il migliore in campo della gara nel consueto sondaggio:

Top FV: chi il migliore in campo nella vittoria contro l'Inter?