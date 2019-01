TONELLI, Bravi i viola, ma che rammarico. Qui...

Queste le parole di Lorenzo Tonelli, centrale della Samp, nel post partita di Fiorentina-Sampdoria: “Nonostante non fossimo riusciti a esprimere il nostro gioco, gli episodi ci erano andati a favore in certi momenti ed eravamo riusciti a portare la vittoria dalla nostra parte. Subire gol al 93’ lascia sempre l’amaro in bocca. Mi sento di fare i complimenti alla Fiorentina perché pur in inferiorità numerica ci ha tenuto testa: c’è tanto demerito nostro: non siamo riusciti ad esprimere il nostro calcio è la colpa maggiore. La classifica e l’Europa? La Fiorentina resta una nostra concorrente, era importante non perdere: qui non è mai facile fare risultato ma potevamo sfruttare meglio l’opportunità del vantaggio. Quando vengo qui è sempre una sfida speciale per me”.