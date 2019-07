TOMMASI, Chiesa è un gradino sotto i top-player

Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ha parlato a margine di un evento organizzato a Coverciano relativo alla violenza sulle donne. Queste le sue parole ai media presenti, tra i quali Firenzeviola.it: "Avere un appoggio per le donne in un ambito come il calcio può aiutarle a farle sentire meno sole. Le donne nell'ultimo anno hanno dimostrato di avere una competitività internazionale per quanto riguarda il mondo del pallone. Il caso Chiesa? Il sindacato calciatori in casi in cui ci sono problematiche è a disposizione: parliamo sempre con chi ci contatta. Spesso il cambio di allenatori crea difficoltà a giocatori che hanno siglato contratti pluriennali. Il valore di Chiesa a livello internazionale? E' un ragazzo di grandi prospettive, ha fatto vedere di avere un valore: è un gradino sotto ai grandi campioni che si sono già affermati. Federico è tra i giovani che hanno un futuro assicurato. Commisso? Non ho avuto modo di conoscerlo, certamente le proprietà estere hanno voglia di far bene fin da subito, Firenze è una città internazionale che può tornare ai livelli di un tempo. Aver tenuto Vincenzo Montella è stata la scelta giusta, fatta in prospettiva per dare un bel gioco alla squadra".