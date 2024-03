TIFOSI, Il dato ufficiale: con il Milan 33500 spettatori al Franchi

Fonte: Alessandro Di Nardo

Dopo la notizia del sold out (QUI la news di FirenzeViola.it) arrivata nel primo pomeriggio, ora è arrivato anche il dato ufficiale. Sabato sera al Franchi per la sfida contro il Milan, valida per la 30° giornata di campionato, gli spettatori sugli spalti saranno 33.500. Un numero straordinario che dimostra, come sottolineato anche dalla Fiorentina nei ringraziamenti, la passione del popolo viola. Un numero straordinario che, senza la chiusura della Curva Ferrovia causa lavori, sarebbe potuto essere ancora maggiore.