TESTA A TESTA IN REGIA

"Per ora pesco per ciò che ho a disposizione, ho buone caratteristiche per mettere in campo un centrocampo dinamico e di qualità. Poi sul mercato vedremo cosa arriverà. Tocca a me fare in modo che i miei centrocampisti diano il meglio. Con o senza Veretout mezzala": così Stefano Pioli ieri in sala stampa sollecitato sul proprio centrocampo in vista dell'imminente impegno di campionato contro la Sampdoria.

Al momento, infatti, il tecnico gigliato dovrà - come direbbe qualcuno - fare l'omelette con le uova che ha. E la sensazione è che, dopo l'ultima gara di Serie A col Genoa e la sfida di Coppa Italia a Torino, quella di riproporre Jordan Veretout in veste di mezzala sia più che un'idea. Ma a questo punto sorge il dubbio su chi, in tal caso, potrebbe ricoprire il ruolo di regista tra Edimilson Fernandes e Christian Norgaard.

Tenendo conto che in linea di massima nessuno dei due, quando all'opera, è sembrato particolarmente più adatto dell'altro, l'ipotesi più concreta dovrebbe essere quella che porta allo svizzero, in vantaggio su Norgaard, nonché utilizzato con maggior continuità da Pioli nel corso della stagione. Alcuni quotidiani stamani non escludono però un impiego del danese. Insomma, il testa a testa è aperto: la palla passa all'allenatore.