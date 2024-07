TESSMANN PIACE ALLA FIORENTINA MA NON È IN POLE: LA SITUAZIONE

FirenzeViola.it

Tutti vogliono Tanner Tessmann. Il centrocampista statunitense del Venezia è uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato estivo per vari motivi: un po' perché la stagione appena conclusa in Serie B lo ha visto come uno dei maggiori protagonisti della cavalcata dei lagunari conclusa con la promozione ai playoff, un po' perché il giocatore vorrebbe lasciare Venezia e fare un salto in avanti, un po' perché il prezzo è in linea con i giocatori del suo calibro soprattutto vista l'età (23 anni) che permette ancora margini di miglioramento. Tra le squadre che gli hanno messo gli occhi c'è da tempo la Fiorentina, che già aveva attivato i primi contatti appena terminata la stagione, però ad oggi non è un affare che si sta sviluppando concretamente sull'asse Venezia-Firenze.

La situazione con l'Inter - Tutto parte da quanto successo con l'Inter. Tessmann sembrava destinato a diventare nerazzurro a stretto giro di posta, i club avevano già trovato l'accordo e mancavano solo i dettagli sul contratto che il club guidato da Marotta avrebbe garantito al classe 2001. Lì si è però rotto tutto, perché il giocatore non ha gradito l'opzione che gli prospettavano i club: diventare nerazzurro ma passare un anno in prestito in laguna, visto che ad oggi la squadra di Inzaghi non potrebbe garantirgli il giusto minutaggio. In più si è aggiunta la questione legata all'Olimpiade che il giocatore disputerà con i suoi Stati Uniti, che ha frenato le cose in maniera drastica e ad oggi fanno pensare che possa saltare tutto a meno di un rilancio dell'Inter.

La Fiorentina per ora riflette - Nonostante questo assist, la Fiorentina per ora non ha deciso di affondare il colpo ma anzi, sta trattando soprattutto altri giocatori (Colpani e Lovric su tutti) pur tenendo un occhio a quanto accade sul fronte Tessmann. Ad oggi è il Torino che con più forza ha riattivato i contatti con l'entourage del giocatore, forte del fatto che potrebbe far ritrovare Vanoli al classe 2001, mentre la Fiorentina nicchia e non è convinta della richiesta del Venezia (una cifra attorno ai 10 milioni più che trattabili) e soprattutto ad oggi non lo ha messo in cima alla propria lista. Tessmann però piace da tempo, e allora chissà che se nelle prossime settimane nessuno affonderà davvero il colpo per il giocatore, possa tornare in corsa anche la società viola che aveva già aperto i primi canali.