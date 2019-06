TERZIC, Ecco l'identikit del nuovo acquisto viola

Oggi è arrivata l'ufficialità dell'acquisto a titolo definitivo, da parte della Fiorentina, di Aleksa Terzic dalla Stella Rossa di Belgrado. Quest'ultimo, nato a Belgrado il 17/08/1999, è cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa. A differenza di Milenkovic e Vlahovic, i quali non hanno mai lasciato il Partizan Belgrado prima di approdare alla Fiorentina, il nuovo terzino sinistro viola dopo aver esordito ad inizio campionato con la Stella Rossa è passato in prestito al Graficar Belgrad, squadra che milita in Srpsla Liga (Serie B serba). Arrivato a Firenze per una cifra intorno al milione e mezzo di euro, il classe '99, ha collezionato varie presenze anche nella Serbia Under 17 e nella Serbia Under 19.

LA SCHEDA COMPLETA :

Nome: Aleksa Terzic

Nazionalità: Serba

Data di nascita: 17-08-1999

Altezza: 184 cm

Peso: 70 Kg

Ruolo: Terzino sinistro