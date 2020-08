TEMPO DI SCELTE

Passano i giorni, aumentano le voci intorno ai presunti obiettivi di mercato ma per gli annunci servirà ancora pazientare. Il ritornello si fa stancante sulla finire di un agosto avaro di emozioni, seppure la Fiorentina abbia tentato il colpo Thiago Silva sfumato per il maggior appeal del Chelsea. Di contro nè Barone nè Pradè possono pensare di accelerare su un mercato ad oggi soltanto teorico e soprattutto dalle valutazioni inavvicinabili come nei casi dei vari Belotti o Piatek. Di certo la priorità dell'attaccante resta la stella polare delle prossime settimane, ma i tempi per qualsiasi mossa sono tutt'altro che maturi.

Così come in entrata latitano trattative prossime alla chiusura anche in uscita i viola non possono avere fretta, nessuno di fatto si è ancora seriamente proposto per gli elementi maggiormente in bilico. Su Milenkovic, dopo gli avvicinamenti del Milan è calato il silenzio, mentre se veramente la Juve vorrà arrivare a Chiesa servirà come minimo attendere l'operazione di sfoltimento che attende i bianconeri. Qualcuno avrebbe letto persino i presupposti di un clamoroso affare che potesse coinvolgere anche Higuain, ma di fronte ai 7,5 milioni d'ingaggio del Pipita qualsiasi discorso s'interrompe.

Logico che la maggior parte del lavoro si sposti in questi giorni su operazioni meno impellenti, come la risoluzione degli accordi con l'Inter per Biraghi e Dalbert. Una situazione sulla quale la Fiorentina sembra aver già deciso (il brasiliano non verrà confermato mentre su Biraghi sono in corso riflessioni) o come le cessioni che già oggi appaiono scontate. Se per Sottil il Cagliari si è messo in coda al pari dell'Udinese anche su Vlahovic presto sarà necessario avviare una riflessione convinta, per garantire al serbo di giocare con continuità e per consentire alla Fiorentina di poter comunque contare sulla crescita di un patrimonio cresciuto nel proprio settore giovanile.