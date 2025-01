TARE, La Fiorentina può vincere a Roma, Palladino stia tranquillo

FirenzeViola.it

© foto di FEDERICO SERRA

"La Lazio arriva da favorita, anche perché attraversa un momento positivo. Ma la Fiorentina, anche se sta passando una fase difficile, ha le carte in regola per avere le pretese di andare all’Olimpico a fare risultato”: è il commneto dell'ex ds della Lazio Igli Tare è intervenuto a Radio FirenzeViola durante il programma "Viola Week end" per parlare della sfida di domani sera all'Olimpico tra i biancocelesti e la Fiorentina.

E sulle difficoltà di Palladino ha aggiunto: "Lui deve concentrarsi solo sulla partita, sul risultato. Il resto sono tutte chiacchiere, lui è ancora l’allenatore e deve cercare di fare il meglio per la squadra. Abbiamo avuto tanti esempi, nel passato, di tecnici che erano stati dati per morti e poi hanno fatto una carriera splendida". (qui l'intervista completa)