STATI UNITI, RIVIVI IL 2° GIORNO DI ALLENAMENTI

18.30 - Conclusa la seduta, adesso parleranno il tecnico Vincenzo Montella e il centrocampista Sebastian Cristoforo

18.08 - Una piccola curiosità riguardo all'allenamento odierno. Sugli spalti dell'UIC Flames c'è anche il babbo di Carlos Salcedo, ex difensore della Fiorentina

18.04 - Ancora lavoro tattico da parte di Montella e del suo staff. Foto in calce all'articolo

17.45 - Si comincia a lavorare anche sulla parte tattica con Montella che dà indicazioni specifiche su come avviare la manovra dalle retrovie



17.35 - Squadra divisa in più gruppi e impegnata a metà campo in brevi percorsi a ostacoli, in gruppo sono rientrati anche Benassi e Biraghi che fino a ieri avevano lavorato a parte



17.15 - Come evidenziato dalla foto sotto di FirenzeViola.it a seguire la seduta della squadra di Vincenzo Montella c'è anche lo staff del Chivas Gudalajara, squadra messicana che la Fiorentina sfiderà domani.

17:10 - Esercitazioni di TRX per la squadra divisa in più gruppi con l'impiego del pallone e di alcune fasce



17:00 - Intanto sono attesi domani a Chicago Federico Chiesa e Nikola Milenkovic. I due raggiungeranno lo stadio di Bridgeview nella giornata di domani e assisteranno alla sfida contro il Chivas Guadalajara alla quale assisterà anche Rocco Commisso. Potrebbe dunque essere il primo momento buono per un contatto tra Commisso e Federico Chiesa.



16:55 - Primi esercizi di riscaldamento per il tutto il gruppo tra corsa leggera ed esercitazioni posturali. Intanto viene diramata la nota con la rosa dei messicani del Chivas Gudalajara che i viola affronteranno domani.

16:45 - A breve squadra in campo per il primo allenamento del mattino. Intanto, appena dietro il terreno di gioco dove si alleneranno i viola, seduta di allenamento anche per gli atleti universitari della squadra di baseball UIC Flames. Questo il video di Firenzeviola.it: