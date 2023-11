STADIO, Si tratta per il Castellani per il periodo dei lavori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

I lavori per il restyling dello stadio Artemio Franchi secondo le intenzioni del Comune di Firenze, inizieranno a gennaio a partire dalla Curva Ferrovia. Il resto dello stadio sarà del tutto inagibile dalla stagione 2024/2025 e per gran parte di quella successiva; per questo la Fiorentina sarà costretta a cambiare casa. Secondo quanto riporta la Gazzetta.it la società gigliata starebbe trattando per il Castellani. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it.

