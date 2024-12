STADIO, Niente Castellani, Fiesole chiusa fino al 2026

Dal vertice in Prefettura sul tema stadio Franchi, svoltosi in un clima più disteso e amichevole rispetto a quello precedente del gennaio scorso, sono arrivate delle conferme sul fatto che la Fiorentina continuerà a giocare al Franchi per tutta la stagione senza spostarsi ad Empoli, come ipotizzato. Un'ipotesi certo non campata in aria vista la presenza non solo dei dirigenti viola e della sindaca Funaro ma anche dei dirigenti e del sindaco di Empoli oltre alla prefetta e ad alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine.

L'altra conferma è che la Fiesole resterà chiusa anche nella prossima stagione visto che il cronoprogramma dato da Funaro e dal dg viola parlano di una fine dei lavori al 2026. Ma i lavori non impediranno di festeggiare il centenario con almeno 35mila persone allo stadio visto che la sindaca ha annunciato una variazione ad hoc sul progetto. Più nebuloso il secondo lotto dei lavori in cui dovrebbe entrare in gioco anche la Fiorentina. In che modo dipenderà dalle informazioni che riceverà dall'amministrazione (che ci sta lavorando per produrre). Altra conferma è che la Fiorentina, per lasciare l'intero stadio a disposizione del cantiere dalla fine della stagione, ha l'ok dalla Lega sul giocare in trasferta i primi turni della prossima.

