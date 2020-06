STACANOVISTA RIBERY: LAVORA PER DRIBBLARE IL PASSATO

Franck Ribery è la prova provata che il mattino ha l'oro in bocca. Il francese si sveglia anche prima del "dovuto" in modo da raggiungere il centro sportivo e mettersi a lavorare per recuperare al meglio dall'infortunio subito ormai sette mesi fa. L'attaccante peraltro è abituato sin dai tempi del Bayern Monaco a sfacchinare per tornare in campo dopo essere inciampato in un problema fisico.

Quanto meno può annoverare l'inizio di campionato 2019-20 con la maglia della Fiorentina quale uno dei migliori da tale punto di vista. Addirittura da otto anni a questa parte, infatti, il classe '83 non giocava tutte e nove le prime giornate, la maggior parte delle volte a causa di un guaio fisico. Tranne appunto la scorsa stagione, in cui Ribery sedette in panchina alla terza giornata per ragioni tattiche.

Certo non è così scontato disputare un'annata intera senza inciampare nemmeno in un infortunio di lievissima entità, ma alla fine della fiera possiamo leggere il dato come sottolineatura dell'ampia esperienza maturata dal calciatore anche sotto questo profilo. Pertanto è lecito aspettarsi uno sprint da parte dell'inarrestabile stacanovista con la maglia numero 7 che non vede l'ora di tornare a stupire.