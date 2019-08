SPRINT IN MEDIANA

Proprio nella settimana in cui giungerà il famoso 10 agosto, stabilito da Daniele Pradè come data del vero inizio del mercato viola, potrebbe essere chiuso più di colpo per completare la linea mediana. Ormai molto vicino sembra infatti il ritorno a Firenze del croato Milan Badelj. Il giocatore, che aveva scelto la Lazio per dare una svolta alla propria carriera, è rimasto ai margini del progetto biancoceleste scendendo in campo con una media di circa un tempo a partita, tra campionato e coppe. Troppo poco. L'accordo tra Fiorentina e Lazio sarebbe stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 1 milione più 4-5 di riscatto (da capire se obbligatorio o meno).

L'altra pista per la regia porta a Sander Berge. Il classe '98 è considerato un talento, tant'è che il Genk - club almeno per il momento detentore delle sue prestazioni sportive - starebbe cercando di prolungargli l'attuale contratto in scadenza nel 2021. Le cifre, in questo caso, sono decisamente più alte: la richiesta dei belgi supera i 20 milioni di euro, ma alcune voci parlano di una Fiorentina intenzionata a puntare fortemente sul calciatore norvegese, al punto che entro la fine della settimana potrebbero già arrivare novità positive in tal senso. L'intenzione è, finalmente, quella di cominciare a costruire il centrocampo della prossima stagione.