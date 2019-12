SPALLUTO, Aspettavo questo momento. La squadra...

Samuele Spalluto, attaccante della Fiorentina, ha parlato così nel post partita dopo la doppietta nel 3-1 al Genoa ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Stiamo molto bene in questo periodo, lo abbiamo dimostrato anche in campionato. Eravamo sotto, ma siamo riusciti a ribaltarla meritatamente. Abbiamo passato 2 mesi senza vittoria, ma le prestazioni erano comunque di alto livello. Mancava solo il risultato ed adesso stiamo riuscendo a trovarlo. Abbiamo tutte le carte in regola per provare a vincere la Coppa Italia perché la squadra ha valore. La doppietta mi dà carica, sono contento soprattutto per la squadra perché provo a dare sempre il massimo per aiutarla perché è il mio primo compito. Esultanza? Era da tanto che aspettavo questo momento, è arrivato ed adesso me lo godo: mi sono scaricato. Gol all'Higuain o alla Cavani? Higuain oggi (ride, ndr)".