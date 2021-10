SPALLETTI (S.STAMPA), Certo della reazione nel st

Queste le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, dalla sala stampa dell’Artemio Franchi, dopo il successo di questa sera contro la Fiorentina: “Le partite sono sempre importanti e difficili, non si dà mai niente di scontato nel calcio. Specie se vai sotto nel risultato: serviva equilibrio nella reazione. La mia squadra aveva potenzialità superiori rispetto a quelle fatte vedere nel primo tempo per cui mi aspettavo una reazione che ci avrebbe portato a vincere la partita. La Fiorentina è allenata bene ed ha un’espressione ce la porta alla ricerca del pressing: c’è voluta grande attenzione e qualità. Prova di forza o di maturità? Molti dei giocatori che hanno giocato oggi avevano 95’ nelle gambe e il ko nella testa in Europa, per cui oggi non era certo facile. La gara di Firenze speciale? Quando so qui mi emoziono... io andavo in curva Fiesole quando giocavano Roggi e Galdiolo, i ricordi di quell'epoca mi emozionano. La prima domanda di solito in sala stampa me la faceva un giornalista di nome Ciccio Rialti: gli voglio dire che lo ricordo ancora con affetto e che gli vogliamo tutti bene”.