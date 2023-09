SORRISI DA ALTURA: NICO FA "LA PAZ" CON LA SELECCIÓN E CONFERMA IL MOMENTO D'ORO

Dal Sudamerica arriva un sorriso per i tifosi viola: è quello di Nicolas Gonzalez, titolare per la seconda volta nel giro di pochi giorni con l'albiceleste e decisivo. In una giornata in cui Scaloni risparmia il suo diez, Lionel Messi, è il dieci della Fiorentina (l'unico confermato dal CT del tridente visto contro L'Ecuador) a prendersi la scena. Lo fa in altura, a La Paz, 3600 metri sopra il livello del mare; è nell'altopiano boliviano che Nico torna a prendersi la Selección. Prestazione a tutto campo, 85 minuti di qualità e dinamismo impreziositi, poco prima del cambio, dal gol del 3-0: un mancino secco sul primo palo entrato già nella storia dell'Albiceleste, che col tris di Nico conquista la vittoria più larga su uno dei campi storicamente e climaticamente più ostili del Sudamerica.

A più di un anno di distanza (l'ultimo centro contro il Venezuela a marzo 2022) Nico torna a segnare in gare ufficiali con la maglia della Seleccion. Lo fa per la prima volta con la terza stella sul petto, scacciando definitivamente i fantasmi di un mondiale sfumato meno di un anno fa e qualche brusio generato dagli ultimi giorni da alcuni media che avevano mal digerito l'impiego continuo del calciatore viola, considerato un "cocco" di Scaloni.

La dieci giorni di qualificazioni mondiali Oltreoceano restituisce alla Fiorentina un calciatore fiaccato dal doppio impegno e dallo sforzo extra nella rarefatta aria dell'Estadio Olimpico "Hernando Siles" di La Paz, ma galvanizzato per un avvio di stagione da sogno a livello personale. Con quello in nazionale, sono infatti 5 le reti messe a segno nelle prime 7 uscite tra Fiorentina ed Argentina: un inizio mai visto per il talento Belen de Escobar, che adesso punta a superare il record di gol in una singola stagione (15, in Zweite Bundesliga con lo Stoccarda nell'annata 2019-20).