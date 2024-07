SONDAGGIO FV, Per i tifosi la priorità è il centrocampo

FirenzeViola.it

La Fiorentina, con Moise Kean, ha depositato il primo contratto in lega per un nuovo acquisto. Il classe 2000 non sarà però l'unico giocatore che approderà in riva all'Arno. Molte sono le trattative in corso per poter portare nuovi giocatori alla causa di Palladino. Ma da dove partire?

Come emerge anche dal sondaggio lanciato dalla nostra redazione in questi giorni, in cui chiedevamo quale fosse la priorità sul mercato, per i tifosi la quest'ultima è legata al reparto del centrocampo. Infatti, dei 1936 tifosi viola che hanno deciso di dare la propria opinione, ben 1241 hanno individuato nel centrocampo il reparto da puntellare maggiormente, seguito immediatamente dalla volontà di prendere un altro centravanti dopo Kean, espressa da 589 votanti.



Di seguito i voti nel dettaglio:

VOTI TOTALI: 1936

Un portiere titolare 2,94 %Un difensore di livello da aggiungere a Quarta, Milenkovic e Ranieri 2,43 %Un centravanti 30,48 %