SIV-FIO 1-4, Poker viola: Castrovilli torna al gol!

Nel finale di Sivas c'è spazio anche per una grande gioia per Gaetano Castrovilli: destro a girare del numero dieci che impreziosisce la trasferta turca con un gol che gli mancava dal dicembre 2021. Grande conclusione per il classe '97, che festeggia con il gesto del cuore un gol liberatorio, il primo dopo il grave infortunio al ginocchio dell'aprile 2022. 4-1 per la Fiorentina che passeggia col Sivasspor.