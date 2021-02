SIMONTI A FV, In C c'è cattiveria. Guardia sempre alta

Intervistato da FirenzeViola.it, l'ex capitano della Fiorentina Primavera, Federico Simonti, ha parlato così: “Il mio impatto col calcio dei grandi? La Serie C mi sta esaltando. Lavorare tutti i giorni e poi confrontarmi la domenica con giocatori di 30-35 anni mi sta aiutando tanto. Si impara tanto ogni giorno, anche dagli avversari. Dagli aspetti tattici fino ai movimenti del corpo. Differenze tra Primavera e C? Qua c’è molta più cattiveria, intensità di gioco. Gestire la partita diventa fondamentale. I tre punti in Serie C contano davvero tanto. Sul pallone bisogna sempre entrare duri ed è vietato abbassare anche solo per un secondo l’attenzione. Certe cose si imparano solo vivendole nei campi veri. La vita a Pistoia? Sono sempre stato a Firenze quindi all’inizio per me è stato un po’ strano vivere con un compagno di squadra e lontano dai miei, anche se sto a 30 km da Firenze. I compiti più ardui ora sono tenere in ordine la casa, cucinare e fare tutte le faccende”.