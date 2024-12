SERIE A, Classifica: Viola 4ª a pari merito con la Lazio

FirenzeViola.it

Una straripante Inter asfalta la Lazio all'Olimpico e rimane in scia ad Atalanta e Napoli. I nerazzurri vincono senza lasciare scampo agli avversari e si portano a 34 lunghezze in classifica, staccando la Fiorentina a 31, stessa quota a cui stazionano i biancocelesti (pur con una gara in più rispetto ai viola, che devono recuperare il match con l'Inter). Dunque la squadra di Palladino chiude la sedicesima giornata al quarto posto, a pari merito con la Lazio. Questa la classifica:

Atalanta 37

Napoli 35

Inter 34*

Fiorentina 31*

Lazio 31

Juventus 28

Bologna 25*

Milan 23*

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19

Roma 16

Genoa 16

Lecce 16

Parma 15

Hellas Verona 15

Como 15

Cagliari 14

Monza 10

Venezia 10

* una partita in meno