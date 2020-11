SERBIA, Che Vlahovic: gol e assist. 90' per Milenkovic

Nottata da incorniciare per i due serbi della Fiorentina, Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, che hanno battuto con la propria Nazionale la Russia per 5-0 e hanno salvato la Serbia dalla retrocessione nel raggruppamento C della Nations League, condannando all'ultimo posto del proprio girone la Turchia.

La partita è stata in particolar modo positiva per i due giocatori viola: il centrale ha giocato 90' ed è stato uno dei migliori della difesa (a tre), mentre la punta - entrata al 31' - ha siglato al 41' il gol del momentaneo 3-0 (prima rete con la maglia della Nazionale maggiore) e nella ripresa, al 64', ha confezionato per il compagno di squadra Mladenovic l'assist in occasione della rete del 5-0. Due ottime notizie per Prandelli, che da domani potrà contare sui due giocatori ai "campini" in vista del suo esordio in campionato, domenica contro il Benevento.