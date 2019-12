SERATA DI COPPA: CON VLAHOVIC CI SONO GHEZZAL E SOTTIL

Una prova senza appello con Chiesa e Ribery fuori dai giochi. Basterebbero questi tre indizi a raccontare la serata che attende la Fiorentina, eppure stasera contro il Cittadella, nei piani alti della Serie B, è vietato sbagliare. Al Franchi va in scena la seconda tappa del cammino viola in Coppa Italia, logico che dopo le tre sconfitte di fila la squadra di Montella abbia assoluto bisogno di una reazione.

Per l'occasione lo stesso allenatore si gioca quel che resta della propria stabilità in panchina seppure Commisso abbia ribadito concetti rassicuranti non più tardi di ieri sera alla Hall of Fame. Lo fa rilanciando Ghezzal e Sottil in un tridente completato da Vlahovic. La novità è il modulo, si va verso il 4-3-3, per il resto gli interpreti dietro e in mezzo sono obbligati. Con Venuti e Dalbert esterni Caceres va a fare il centrale accanto a Milenkovic, a centrocampo spazio al trio Badelj, Castrovilli e Pulgar.

Il Cittadella è reduce dal pareggio di Crotone, si gode un'ottima posizione di classifica e di fatto non ha niente da perdere. Il modulo di Venturato è simile a quello viola eccezion fatta per il trequartista alle spalle di Luppi e Celar che dovrebbe essere Panico, dietro difesa a quattro a protezione del portiere Maniero. Capitan Iori in mezzo a guidare il trio con Bussaglia e Proia.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Caceres, Dalbert, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Ghezzal, Vlahovic, Sottil

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero, Mora, Perticone, Camigliano, Rizzo, Bussaglia, Iori, Proia, Panico, Luppi, Celar