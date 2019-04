SEMPLICI, Bene Zohore, no a cali di concentrazione

Leonardo Semplici commenta la vittoria per 6-1 sullo Stabaek: "Sono contento, ci tenevamo, i ragazzi si sono comportati bene. Vogliamo andare più avanti possibile anche se non sarà facile. Zohore ha fatto un allenamento solo e non era facile, ha fatto delle buone cose. Gli manca ancora la condizione ma soltanto giocando la può trovare. Oggi ha fatto bene, ha fatto fare tre gol. Il maltempo condiziona non solo noi, condiziona tutti. E' un peccato ma non ci possiamo fare niente. Camporese, Nastasic e Salifu sono a disposizione di Rossi, se andremo avanti allora la società deciderà se impiegarli. Questo è un torneo molto breve, quindi sono tutte finali. Alla fine del primo tempo mi sono arrabbiato perché abbiamo preso un gol evitabile. Non dobbiamo calare di concentrazione. Panatti ha un gran tiro ma non riesce sempre a sfruttarlo nella miglior maniera possibile. Deve tirare più spesso perché è un'arma in più che dobbiamo sfruttare"